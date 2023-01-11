Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Украинские пилоты рассказали, что "чертовски опасная" русская ракета имеет нестандартные характеристики: R-37M имеет дальность полёта более 300 километров и может запускаться с истребителей, находящихся в воздушном пространстве РФ.

По словам пилотов, наличие у России такой ракеты мешает украинским ВВС выполнять полёты.

"Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, <…> так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец", — цитирует издание одного из военных.

Ракета Р-37 является одной из самых дальнодействующих управляемых ракет класса "воздух-воздух" во всём мире. Таким оружием оснащаются российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ.