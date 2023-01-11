Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.
Украинские пилоты рассказали, что "чертовски опасная" русская ракета имеет нестандартные характеристики: R-37M имеет дальность полёта более 300 километров и может запускаться с истребителей, находящихся в воздушном пространстве РФ.
По словам пилотов, наличие у России такой ракеты мешает украинским ВВС выполнять полёты.
"Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, <…> так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец", — цитирует издание одного из военных.
Ракета Р-37 является одной из самых дальнодействующих управляемых ракет класса "воздух-воздух" во всём мире. Таким оружием оснащаются российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.