Зеленский встречается с Дудой во Львове

Во Львове проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с польским лидером Анджеем Дудой. Об этом проинформировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Как сообщили в офисе Зеленского, 11 января президент Украины во Львове возглавил заседание по проблемам текущей ситуации на Северо-Западе страны.