Во Львове проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с польским лидером Анджеем Дудой. Об этом проинформировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.
Как сообщили в офисе Зеленского, 11 января президент Украины во Львове возглавил заседание по проблемам текущей ситуации на Северо-Западе страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.