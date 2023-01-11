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Wall Street Journal: руководство ВСУ признало огромные потери в Артёмовске

Мир

Руководство Вооружённых сил Украины признаёт, что в районе Артёмовска идут тяжёлые бои с большими потерями со стороны украинской стороны, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на одного из командиров ВСУ в городе.

"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", — сказал командир.

Ранее издание писало, что чиновники и военные эксперты из Украины и стран Запада призывают ВСУ не втягивать себя в битву за Артёмовск на условиях России и покинуть город, чтобы закрепиться на новой линии обороны.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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