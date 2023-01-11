Shukan Gendai: украинский конфликт станет для США повторением Вьетнамской войны

Украинский конфликт призван удовлетворить амбиции США, однако его исход будет такой же, как во Вьетнаме, сообщил японский аналитик Хироси Охара в статье для издания Shukan Gendai.

По словам автора, конфликт на Украине напоминает войну во Вьетнаме, когда одно государство участвовало в боевых действиях, а другие страны оказывали поддержку другой стороне.

"Украинский конфликт, как и война во Вьетнаме, — это битва ради удовлетворения американских амбиций. Разница лишь в том, что во время Вьетнамской войны США вмешивались в события напрямую, а СССР, Китай и другие государства оказывали закулисную поддержку, чтобы избежать ядерной войны. А теперь наоборот — Россия вмешалась напрямую, поэтому США, Европа и другие оказывают косвенную помощь", — отмечается в статье.

Охара напомнил, что война во Вьетнаме могла бы завершиться гораздо раньше, если бы в него не вмешались другие страны. Подобная ситуация наблюдается и на Украине. Автор подчеркнул, что в текущем конфликте России противостоит не Киев, а США и Североатлантический альянс.

Японский эксперт считает, что американские демократы во главе с Джо Байденом спровоцировали конфликт на Украине. После того, как республиканцы заняли большинство мест в палате представителей конгресса, правящие круги США всё чаще будут критиковать украинский кризис.

Демократы выставляют героем президента Украины Владимира Зеленского, однако их ждёт фиаско, как и в предыдущих войнах, убеждён автор.

По мнению Охары, украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока в 2024 году президентом не станет республиканец. В том случае, если снова победит кандидат от Демократической партии, Украину ждёт "кошмар, подобный войне во Вьетнаме".