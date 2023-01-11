В состав элитной группировки ВСУ, которая прошла подготовку у инструкторов НАТО, входили солдаты 46-й десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие обучались в Британии, после чего формирование было полностью составлено под стандарты Запада и оснащено иностранным вооружением.
Командование украинской армии было убеждено, что 46-я ДШБ покажет достойный пример и продемонстрирует высокий уровень подготовки. Однако после того как солдаты оказались на Артёмовском направлении, формирование было разгромлено.
"Десантники пробыли в строю всего две-три недели", — сообщается в материале Pucará Defensa (PD).
Сейчас командование ВСУ посылает в регион все возможные подразделения. По данным аналитиков, на Артёмовском направлении действуют формирования из более чем 25 бригад.
"Ни у кого нет лучшей идеи, чем посылать в бой как можно больше войск", — сделали вывод эксперты.
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