Элитные десантники ВСУ с иностранной подготовкой продержались всего несколько недель в зоне СВО

В состав элитной группировки ВСУ, которая прошла подготовку у инструкторов НАТО, входили солдаты 46-й десантно-штурмовой бригады. Военнослужащие обучались в Британии, после чего формирование было полностью составлено под стандарты Запада и оснащено иностранным вооружением.

Командование украинской армии было убеждено, что 46-я ДШБ покажет достойный пример и продемонстрирует высокий уровень подготовки. Однако после того как солдаты оказались на Артёмовском направлении, формирование было разгромлено.

"Десантники пробыли в строю всего две-три недели", — сообщается в материале Pucará Defensa (PD).

Сейчас командование ВСУ посылает в регион все возможные подразделения. По данным аналитиков, на Артёмовском направлении действуют формирования из более чем 25 бригад.

"Ни у кого нет лучшей идеи, чем посылать в бой как можно больше войск", — сделали вывод эксперты.