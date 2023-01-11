Wall Street Journal: западные чиновники призывают ВСУ уйти из Артёмовска

Чиновники и военные эксперты из Украины и стран Запада призывают украинские Вооружённые силы уйти из Артёмовска, чтобы закрепиться на новой линии обороны, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, украинские и западные чиновники допускают негативный сценарий в Артёмовске, при котором армия Украины будет втянута в битву за город "на условиях России". Если это произойдёт, то ВСУ потеряют силы, которые необходимы для наступления весной 2023 года.

"…Имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута, пока такой отход ещё можно организовать", — так считают чиновники и эксперты.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный просил президента Украины Владимира Зеленского начать срочный отвод войск из Артёмовска (Бахмута).