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Британская MI6 ожидает масштабного наступления ВС РФ на Украине в ближайшие недели

Мир

Экс-глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат, ссылаясь на данные разведки, заявил, что российские войска могут перейти в масштабное "отчаянное" наступление на Украине в ближайшие недели.

По словам генерала, украинская армия способна начать контратаку только в том случае, если выстоит наступательные манёвры ВС РФ. Однако без помощи западных стран Киев не справится.

Даннат убеждён, что 12 танков Challenger II, которые Лондон намерен поставить на Украину, будет недостаточно для отражения атаки. Генерал призвал Британию отправить в Киев минимум 50 единиц военной техники.

"Дюжина танков — это всего лишь символический жест", — заявил он в материале для Daily Mail.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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