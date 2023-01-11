Крамер о планах Польши поглотить Западную Украину: "Поляки утонут в крови"

Киевское руководство надеется, что весной на Украину войдёт польская армия и займёт ключевые позиции в западных регионах Незалежной. В таком случае, командование ВСУ сможет выделить дополнительные силы для наступления на других участках фронта. Об этом заявила польский обозреватель Ханна Крамер.

Кроме этого, власти Польши не против "оказать всестороннюю помощь своему украинскому другу", отметила она. В стране уже началась тайная мобилизация, а польская армия начинает перебрасывать технику и самолёты в сторону украинской границы. По мнению Крамер, подобные действия говорят о планах лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о захвате Западной Украины.

Однако аналитик предупредила, что аннексия желанных регионов не станет для поляков лёгкой прогулкой, несмотря на то, что на бумаге намерения Варшавы выглядят очень просто и красиво.

"В действительности ситуация может резко измениться, и "план Качиньского" провалится. Вы уже видите, что будет дальше: нацисты из Украины не остановятся ни перед чем, они убьют любого, кто им угрожает. В результате поляки утонут в крови", — заключила Крамер в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).