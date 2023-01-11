BI: подполковник Дэвис заявил, что ЗРК Patriot не изменит ситуацию на Украине

Поставка США батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украину не способна кардинально повлиять на ситуацию. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

"Вопрос: является ли добавление этой батареи Patriot переломным моментом для Украины? Честный короткий ответ: нет", — отметил он в статье для издания Business Insider.

По словам военного эксперта, для управления батареей необходимо 90 человек, которых нужно обучать около трёх месяцев. Кроме этого, ЗРК Patriot способен защитить только часть Киева, но не весь город.

"Анализ того, что делают и не делают США и НАТО, ясно даёт понять, что наша главная цель действительно состоит в том, чтобы избежать любых прямых столкновений с Россией", — указал бывший военный.