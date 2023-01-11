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Никифорова: у США на границе появилась своя "Украина"

Мир

Саммит стран Северной Америки в Мехико проходит в условиях, приближённых к боевым. На так называемом заднем дворе США начались жестокие конфликты. Об этом заявила обозреватель Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.

Никифорова: у США на границе появилась своя "Украина"

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал, что Вашингтон не уважает суверенитет Латинской Америки. Однако США не остались в стороне после обвинений мексиканского политика и арестовали сына знаменитого наркобарона Овидио Гусмана. В результате ареста в Мексике началась гражданская война: массовые перестрелки и убийства мирных жителей. Сейчас в регион стянули войска, в ответ боевики пообещали устроить теракты.

Довольно тяжёлая ситуация и в Бразилии из-за столкновений сторонников экс-президента Жаира Болсонару и только что избранного Лулы да Силвы.

Никифорова отметила, что американцы преподносят себя как борцов с хаосом. Однако на деле США не могут справиться с проблемами на своём же "заднем дворе".

"Справятся ли Штаты со своей "Украиной" — это самый интересный вопрос ближайшего будущего", — подчеркнула обозреватель.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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