Скандал с пресс-офицером вооружённых сил Украины (ВСУ) Иванной Плантовской, которая опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха в Париже на фоне Эйфелевой башни и кадры из ночного клуба, прокомментировали читатели турецкого издания En Son Haber.
Один из пользователей задался вопросом, действительно ли это те, кто воюет.
Другой ответил ему, что каждый воюет по-своему.
Третий назвал президента Украины Владимира Зеленского "марионеточным шутом", у которого только такой представитель и может быть.
"Чего и следовало ожидать, если страной правит комик. Солдаты идут на смерть, а сами руководители — на потеху", — заключили комментаторы.
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Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".