Читателей En Son Haber возмутило развратное поведение офицера ВСУ в Париже

Скандал с пресс-офицером вооружённых сил Украины (ВСУ) Иванной Плантовской, которая опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха в Париже на фоне Эйфелевой башни и кадры из ночного клуба, прокомментировали читатели турецкого издания En Son Haber.

Один из пользователей задался вопросом, действительно ли это те, кто воюет.

Другой ответил ему, что каждый воюет по-своему.

Третий назвал президента Украины Владимира Зеленского "марионеточным шутом", у которого только такой представитель и может быть.

"Чего и следовало ожидать, если страной правит комик. Солдаты идут на смерть, а сами руководители — на потеху", — заключили комментаторы.