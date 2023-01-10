Рогов сообщил о рекордном количестве обстрелов Запорожской области 8 января

Согласно сообщению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские войска произвели рекордное количество обстрелов региона 8 января — 89.

Член администрации добавил, что обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ велись при помощи тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов.

"89 обстрелов в воскресенье. Это рекорд по интенсивности для Запорожской области, ВСУ использовали тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы, начиная от калибра 120 мм", — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Рогов добавил, что сейчас в Запорожской области чаще всего обстреливаются населённые пункты Пологи, Токмак и Васильевка, которые подвергаются ежедневным ударам со стороны ВСУ.