Глава Киевской военной администрации: повестки украинцам могут быть вручены в любом месте

На Украине вручение повесток может произойти где угодно, закон не предписывает делать это в каком-то определённом месте. Об этом напомнил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

"О повестках. Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать", — сказал Попко, которого цитирует украинское издание "Страна".

Чиновник добавил, что повестка на Украине может быть вручена членом территориального центра комплектования и социальной поддержки, управителем многоквартирного дома, руководителей организации, предприятия или учебного заведения.