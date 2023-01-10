Военный эксперт Литовкин заявил о ядерном шантаже НАТО со стороны Швеции

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Швеция шантажирует Североатлантический альянс ядерным орудием, чтобы добиться скорейшего вступления в НАТО.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция может разместить на своей территории натовское ядерное оружие в мирное время. Он отметил, что страна готова вступить в военный альянс без каких бы то ни было условий, тогда как Финляндия выступила против размещения на своей земле оружия массового поражения.

"Это один из способов шантажа и блока НАТО, и Турции. Анкаре на это всё равно, так как она преследует свои цели, чтобы шведы изгнали из своей страны представителей Рабочей партии Курдистана. Идёт игра вокруг вступления Швеции в НАТО", — сказал Литовкин в беседе с "ПолитРоссией".

Он напомнил про слова Кристерссона о том, что Анкара поставила Стокгольму невыполнимые условия по вступлению в альянс. Эксперт считает, что Швеция шантажирует НАТО ядерным оружием, чтобы США надавили на Турцию.

Литовкин оценил вероятность появления на территории Швеции ядерного оружия, как крайне высокую, и допустил, что Финляндия в скором времени может отказаться от планов не размещать на своей территории ядерные бомбы.

"Ядерное оружие на территории Финляндии и Швеции в первую очередь будет угрожать самим Швеции и Финляндии, так как они станут целями для наших ракет", — подчеркнул эксперт.