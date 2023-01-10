Al Mayadeen: Запад оказался на грани катастрофы из-за конфликта с Россией

Страны коллективного Запада оказались на грани катастрофы из-за решения вступить в конфликт с Россией на Украине. Об этом заявил политолог Халид аль-Бухали. Он подчеркнул, что США и Европа проигнорировали все последствия, в результате чего остались без запасов оружия.

Запад утратил влияние на мировой арене, но так и не смог расширить антироссийскую коалицию, отметил эксперт. Более того, разрыв отношений с Россией привёл к расколу внутри НАТО.

"Военной операции можно было бы избежать, если бы западные политики не игнорировали предложения России по гарантиям безопасности. Они являются законными требованиями, а не плодом воображения Кремля, как утверждает Запад, чье высокомерие и самоуверенность привели к эскалации кризиса", — напомнил Халид аль-Бухали в издании Al Mayadeen.