Мураховский: у БТР Stryker, которые могут передать Киеву, есть три слабых места

У бронетранспортеров Stryker, которые США могут передать Киеву в качестве военной помощи, есть три существенных недостатка. О них рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"В числе недостатков Stryker можно назвать его большие габариты, ряд проблем, связанных с колесным шасси, включая уязвимость для средств поражения и других факторов на поле боя и низкую проходимость, и слабое вооружение", — сказал Мураховский, которого цитируют РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что помимо названных им трёх слабых мест, эти американские бронетранспортеры обладают и двумя очевидными преимуществами: колёсным шасси, обеспечивающим БТР большую подвижность, и комфортные условия, в которых находятся внутри машины десант и её экипаж.

Ранее американская пресса сообщила, что США могут направить Украине свои новые БТР Stryker.