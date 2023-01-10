Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца

Власти Польши загнали страну в сложную политическую и экономическую ситуацию: беспрецедентная инфляция, колоссальные цены на продукты и топливо. Однако все бюджетные средства поступают на Украину. Об этом заявил польский аналитик Марек Галас.

Он подчеркнул, что Варшава отдала Киеву своё оружие, хотя сама выпрашивает у всего мира подачки. Планы Польши могут осуществиться только в том случае, если так называемые Восточные кресы снова перейдут под контроль Варшавы, а Германия выплатит репарации в размере 1,3 триллиона долларов. Однако даже здесь слишком много недостатков, которые могут спровоцировать развал всей политической системы страны, отметил Галас.

"То, что, по мнению наших политиков, спасет Польшу, может стать началом её конца", — предупредил он в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Аналитик не исключает, что Берлин может ввести против Варшавы болезненные санкции или заблокирует помощь со стороны ЕС.

"Выплата репараций невозможна хотя бы потому, что, если Берлин проявит слабость, другие страны тут же выстроятся в очередь за такими выплатами", — добавил журналист.

Кроме того, Германия также способна потребовать возвращения исторических земель. В таком случае, многие поляки с радостью примут немецкое гражданство. Однако хуже всего то, что киевскому руководству надоест играть в добрососедство с Варшавой.

"Непримиримые разногласия снова станут препятствием между поляками и украинцами. И тогда новая Волынская бойня будет неизбежна", — заключил Галас.