На стороне украинской армии могут воевать до тысячи бывших американских военных. Об этом заявил экс-майор армии США Станислав Крапивник.
Он отметил, что именно американцы управляют реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, так как к работе с этим комплексом допускают квалифицированных специалистов. Также только опытные майоры ВС США способны обслуживать комплексы Patriot.
Более того, по данным Крапивника, в рядах ВСУ воюют сотрудники ЦРУ и солдаты американского спецназа. Однако информацию о погибших США не афишируют, отметил он в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым».
Крапивник полагает, что в ходе боевых действий на Украине погибло не менее 30 американцев.
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