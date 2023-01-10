Экс-майор армии США Крапивник: на Украине воюет около тысячи американских солдат

На стороне украинской армии могут воевать до тысячи бывших американских военных. Об этом заявил экс-майор армии США Станислав Крапивник.

Он отметил, что именно американцы управляют реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, так как к работе с этим комплексом допускают квалифицированных специалистов. Также только опытные майоры ВС США способны обслуживать комплексы Patriot.

Более того, по данным Крапивника, в рядах ВСУ воюют сотрудники ЦРУ и солдаты американского спецназа. Однако информацию о погибших США не афишируют, отметил он в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьёвым».

Крапивник полагает, что в ходе боевых действий на Украине погибло не менее 30 американцев.