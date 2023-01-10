Политолог Колдуэлл и философ Маитра: республиканцы должны изменить позицию США по Украине

Члены республиканской партии после получения большинства голосов в палате представителей должны коренным образом изменить позицию США по украинскому вопросу. Такое мнение выразили политолог Дэн Колдуэлл и философ Сумантра Маитра.

В совместном материале для Newsweek они назвали два варианта дальнейшей политики в отношении Украины, рассматриваемые республиканцами:

Продолжение нынешней поддержки, при которой "американские интересы подчиняются правительству Украины"; Поиск новой позиции по украинскому вопросу, которая бы опиралась на новые условия конфликта и реальную способность США поставлять оружие киевскому режиму.

Как пояснили эксперты, первый вариант — "медвежья услуга" рядовым американцам, он может привести к неограниченному характеру поддержки украинской армии. Авторы статьи призвали Вашингтон выбрать второй путь. По их словам, президент страны Джо Байден должен сконцентрироваться прежде всего на решении внутренних проблем.

Кроме того, они добавили, что власти США "плюют в лицо налогоплательщикам", выделяя финансовую помощь Киеву.