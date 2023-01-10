Шеремет: власти Украины в агонии пытаются ускорить вступление страны в ЕС

Киев в агонии пытается ускорить вхождение Украины в состав Европейского союза, следует из заявления депутата Госдумы Михаила Шеремета.

По его словам, режим украинского президента Владимира Зеленского "трещит по швам" во всех сферах, в том числе в политической и экономической.

"Попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима", — отметил парламентарий в интервью РИА Новости.

Он считает, что Зеленский предпринимает отчаянные попытки держать обстановку на территории государства под своим контролем. Как пояснил политик, ситуация осложняется из-за дефицита западной техники и материальных средств. Депутат убеждён: в течение 2023 года президент Украины и его окружение лишатся власти.

Ранее Шеремет призвал Киев готовиться к вхождению в состав Российской Федерации, а не шантажировать руководство Крыма своими "военными планами".