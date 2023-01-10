dikGAZETE: Зеленский может развязать новую войну

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году может развязать настоящую войну против украинских олигархов. Однако дело вовсе не в требованиях ЕС по "деолигархизации", а в том, что за счёт этих денег киевский режим намерен расплатиться с долгами, заявил турецкий колумнист Эрхан Алтыпармак.

По его мнению, за счёт отчуждения собственности олигархов Киев сможет закрыть часть финансовых обязательств перед "партнёрами".

"Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу, — пояснил колумнист в статье для dikGAZETE. — В 2023 году мы можем стать свидетелями войны Зеленского с украинскими олигархами".

При этом Алтыпармак подчеркнул, что официальный Киев уже неоднократно намекал бизнесменам, что им стоит молчать "и не высовываться".