Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Соледар может быть сдан в течение суток: вскоре ожидается освобождение Артёмовска
Noizz.pl: жительница Польши поссорилась с украинской беженкой из-за пельменей
Fox News: Байден утверждает, что работал в секретной службе на Украине и в Польше
Под Брянском задержали россиянина, который пытался вступить в ряды ВСУ
Прохватилов: Россия способна победить Украину без объявления второй волны мобилизации
Мобилизованный боец ЗВО "Слон": в новогоднюю ночь ВСУ понесли большие потери
Чехия отправила Украине новую партию танков Т-72 — один с подписью премьера страны
Bloomberg: Эстония подготовит к концу января план конфискации активов РФ для передачи Киеву
Politico: Пентагон рассматривает передачу Украине бронетранспортёров Stryker

Политолог Грек: у Санду появился опасный оппонент в борьбе за власть

Мир

В Молдавии может разразиться настоящая схватка за власть. Действующий мэр Кишинёва лидер "Национального альтернативного движения" Ион Чебан начал представлять угрозу для президента страны Майи Санду, передаёт EADaily.

Политолог Грек: у Санду появился опасный оппонент в борьбе за власть

Так, по мнению политолога и историка Ивана Грека, Чебан доказал свою политическую состоятельность не громкими лозунгами, а конкретными решениями и делами, что ставит под угрозу авторитет Санду перед избирателями.

"Став примаром муниципия Кишинева, Ион Чебан решил завоевать симпатию у избирателя не политическими заявлениями, а конкретной практической хозяйственной работой. Чем и доказал свою пригодность жителям столицы как политическая личность на нашем тусклом элитарном небосклоне. Чем он и особенно опасен для Майи Санду и её ПДС", — пояснил политолог.

Кроме прочего, в стране нарастают недовольства политическими решениями Санду, в том числе и в ограничивании гражданских свобод, экономическом спаде и прочими факторами, которые, могут повлиять на то, останется ли она на посту после выборов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".

Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским
Минобороны Украины: военные России начали "мощный штурм" Соледара
Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины
Знак зодиака 10 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Россиянам обязательно необходим "отпуск от выпивки", как и всем остальным Сергей Лебедев Попытка госпереворота в Бразилии: причины и последствия для России Любовь Степушова
Политик из США Барака заявил, что Путин показал миру истинное лицо Зеленского
Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине
Майор НМ ДНР Филипоненко: военные ВСУ массово оставляют позиции в Соледаре
Майор НМ ДНР Филипоненко: военные ВСУ массово оставляют позиции в Соледаре
Последние материалы
Noizz.pl: жительница Польши поссорилась с украинской беженкой из-за пельменей
Fox News: Байден утверждает, что работал в секретной службе на Украине и в Польше
Под Брянском задержали россиянина, который пытался вступить в ряды ВСУ
Прохватилов: Россия способна победить Украину без объявления второй волны мобилизации
Мобилизованный боец ЗВО "Слон": в новогоднюю ночь ВСУ понесли большие потери
Чехия отправила Украине новую партию танков Т-72 — один с подписью премьера страны
Bloomberg: Эстония подготовит к концу января план конфискации активов РФ для передачи Киеву
Politico: Пентагон рассматривает передачу Украине бронетранспортёров Stryker
Shukan Gendai: гиперзвуковые ракеты РФ "Авангард" — головная боль для США
Пушков о снаряде ВСУ с заказным посланием от Финляндии: параноидальный синдром депутатов-русофобов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников