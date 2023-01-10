В Молдавии может разразиться настоящая схватка за власть. Действующий мэр Кишинёва лидер "Национального альтернативного движения" Ион Чебан начал представлять угрозу для президента страны Майи Санду, передаёт EADaily.
Так, по мнению политолога и историка Ивана Грека, Чебан доказал свою политическую состоятельность не громкими лозунгами, а конкретными решениями и делами, что ставит под угрозу авторитет Санду перед избирателями.
"Став примаром муниципия Кишинева, Ион Чебан решил завоевать симпатию у избирателя не политическими заявлениями, а конкретной практической хозяйственной работой. Чем и доказал свою пригодность жителям столицы как политическая личность на нашем тусклом элитарном небосклоне. Чем он и особенно опасен для Майи Санду и её ПДС", — пояснил политолог.
Кроме прочего, в стране нарастают недовольства политическими решениями Санду, в том числе и в ограничивании гражданских свобод, экономическом спаде и прочими факторами, которые, могут повлиять на то, останется ли она на посту после выборов.
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