Жительнице Польши пришлось выгнать украинскую беженку и её дочь из-за того, что мигранты оборудовали в доме площадку для производства пельменей на продажу. Об этом сообщает Noizz.pl.
В статье сказано, что полячка изначально сама предложила украинской гостье готовить пельмени и борщ, а затем продавать эти блюда. Отмечается, что беженка получила огромное количество заказов от граждан Польши после публикации объявления в соцсетях. Как подчёркивается в материале, хозяйке квартиры приходилось развозить готовую пищу.
"Главной проблемой стали эти несчастные пельмени", — поделилась жительница Польши.
По её словам, в какой-то момент беженка с Украины начала подолгу занимать кухню, организовав там своеобразную фабрику по производству пельменей. Полячка призналась, что не смогла жить в таких условиях, поэтому нашла для своей гостьи работу с проживанием.
Ранее дипломат Родион Мирошник выразил уверенность в том, что украинских беженцев на территории европейских стран заставят прислуживать местным жителям.
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