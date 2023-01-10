Noizz.pl: жительница Польши поссорилась с украинской беженкой из-за пельменей

Жительнице Польши пришлось выгнать украинскую беженку и её дочь из-за того, что мигранты оборудовали в доме площадку для производства пельменей на продажу. Об этом сообщает Noizz.pl.

В статье сказано, что полячка изначально сама предложила украинской гостье готовить пельмени и борщ, а затем продавать эти блюда. Отмечается, что беженка получила огромное количество заказов от граждан Польши после публикации объявления в соцсетях. Как подчёркивается в материале, хозяйке квартиры приходилось развозить готовую пищу.

"Главной проблемой стали эти несчастные пельмени", — поделилась жительница Польши.

По её словам, в какой-то момент беженка с Украины начала подолгу занимать кухню, организовав там своеобразную фабрику по производству пельменей. Полячка призналась, что не смогла жить в таких условиях, поэтому нашла для своей гостьи работу с проживанием.

Ранее дипломат Родион Мирошник выразил уверенность в том, что украинских беженцев на территории европейских стран заставят прислуживать местным жителям.