Shukan Gendai: гиперзвуковые ракеты РФ "Авангард" — головная боль для США

Гиперзвуковые ракеты России "Авангард" доставили США немало головной боли, заявили японские аналитики. По их словам, в Вашингтоне понимают, что против российского оружия бессильны системы ПВО.

Как уточнили авторы, даже если предположить, что гиперзвуковую ракету обнаружат вовремя, перехватить её нет никакой возможности.

"Даже если ("Авангард" — Прим. ред.) удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия", — заявили аналитики Shukan Gendai.

Как подчеркнули авторы, "Авангард" абсолютно не похож на "классические" межконтинентальные баллистические ракеты. А развёртывание вооружения сразу в нескольких областях России — чёткий сигнал противникам Москвы.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на боевое дежурство в Оренбургской области заступил полк ракетчиков установки "Авангард". Бойцы будут нести службу в Ясненском ракетном соединении.