Российский сенатор Алексей Пушков назвал выходку финского депутата Юсси Халла-ахо "параноидальным синдром". Иностранный политик призвал "убивать русских" и даже заказал через специальный сервис надпись на снаряде ВСУ.
Как сообщили финские СМИ, надпись на снаряде украинских националистов должна гласить: "За свободу Финляндии".
"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы, — заявил российский сенатор. — (Финляндии. — Прим. ред.) точно угрожает параноидальный синдром её депутатов-русофобов".
Пушков подчеркнул, что подобным политикам не терпится "повоевать с русскими", но чужими руками.
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