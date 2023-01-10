Пушков о снаряде ВСУ с заказным посланием от Финляндии: параноидальный синдром депутатов-русофобов

Российский сенатор Алексей Пушков назвал выходку финского депутата Юсси Халла-ахо "параноидальным синдром". Иностранный политик призвал "убивать русских" и даже заказал через специальный сервис надпись на снаряде ВСУ.

Как сообщили финские СМИ, надпись на снаряде украинских националистов должна гласить: "За свободу Финляндии".

"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы, — заявил российский сенатор. — (Финляндии. — Прим. ред.) точно угрожает параноидальный синдром её депутатов-русофобов".

Пушков подчеркнул, что подобным политикам не терпится "повоевать с русскими", но чужими руками.