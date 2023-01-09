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Китай открыл границы: в США прогнозируют экономическое возрождение Поднебесной

Мир

Политика нулевой терпимости к COVID-19 в настоящее время фактически закончилась в Китае. В воскресенье десятки тысяч людей путешествовали по материку, поскольку страна, наконец, открылась для мира после почти трёх лет жёстких ограничений, введенных из-за пандемии.

Китай открыл границы: в США прогнозируют экономическое возрождение Поднебесной

Поскольку простой отрицательный тест на COVID заменил сложные карантинные требования, введённые Пекином в начале 2020 года, появились прогнозы экономического возрождения в Китае, а также в тех экономиках, которые зависят от китайских путешественников. Но на это уйдёт время: авиакомпаниям, которые изменили свои маршруты, придётся вернуться в Пекин, и некоторые страны, которые ввели ограничения для китайских путешественников из-за угрозы COVID, не отменят эту политику в одночасье, пишет Gzero.

Между тем, будущее Гонконга, когда-то финансового центра Азии, также остаётся неясным. Мегаполис дважды пострадал от "ковидных" ограничений. Теперь, когда он также открыт для бизнеса и путешествий, "новому" Гонконгу, возможно, придётся заново создавать себя, чтобы достичь того же экономического подъёма, которым он славился.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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