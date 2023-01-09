Посол Украины в Британии Пристайко: Киев получил вооружение с истёкшим сроком годности

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что часть вооружения, полученная Киевом, оказалась "с истёкшим сроком годности". Об этом дипломат рассказал американскому изданию Newsweek.

"Часть оборудования с истекшим сроком годности. Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам… В обычное, мирное время, никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?" — сказал Пристайко.

Журналисты издания отметили, что Киев хотел бы получать намного больше оружие от Запада, чем получаемые им сейчас объёмы.

Ранее отставной генерал США Барри Маккеффри предупредил, что ВСУ сейчас пребывают в незавидном положении на фоне огромных потерь. Военный считает, что поставки только оборонного вооружения едва ли помогут Киеву, напомнив, что ВС РФ значительно превосходят украинскую армию в артиллерии и авиации. Маккеффри предложил передать Украине ракеты типа "земля — земля" ATACMS, а также танки M1 Abrams.atacms