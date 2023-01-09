Экс-советник президента Украины Соскин предсказал конец Зеленскому, если Конгресс увидит масштабы коррупции Киева

Карьера нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского и его сообщников мгновенно закончится, если Конгресс США, возглавляемый спикером Кевином Маккарти, поймёт, насколько масштабной оказалась коррупция в поставках оружия Киеву. Такое заявление сделал экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен серьёзнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдена Байдену и Демпартии. Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный конец", — сказал Соскин.

Ставший спикером Конгресса в январе Маккарти заявил, что положит конец бесконтрольной отправке Киеву десятков миллиардов долларов. Представители республиканской партии пообещали, что финансовая помощь Украине будет строго проверяться.