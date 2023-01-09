Sohu: у Лаврова есть прозвище в международных дипломатических кругах

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил прозвище в международных дипломатических кругах за свой резкий и жесткий стиль, сообщает китайское издание Sohu.

Министр иностранных дел РФ давно возглавляет российское внешнеполитическое ведомство и известен за пределами страны своими жёсткими высказываниями, направленными на защиту России от иностранных недоброжелателей. По словам авторов статьи, Лавров всегда руководствовался интересами своей страны, и его резкий стиль приносит свои плоды.

Когда Лавров был постпредом РФ при ООН, то ему удавалось добиваться одобрения российских инициатив, напомнили аналитики. Представляя Россию в Организации, дипломат не стеснялся говорить "нет" в ответ на предложения, которые были невыгодны Москве. Став министром, Лавров продолжил работать в своём властном дипломатическом стиле.

Авторы материала напомнили, что в 2008 году в состоялся телефонный разговор между Лавровым и главой британского МИД Дэвидом Милибэндом. Англичанин начал критиковать действия Москвы, на что получил жёсткий ответ от российского министра:

"Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?"

Газета The Daily Telegraph рассказала об этой ситуации и попыталась использовать её для того, чтобы выставить Лаврова в негативном свете, однако россиянам понравился резкий стиль министра: они начали лайкать новость в Сети, и рейтинг главы МИД вырос после этого инцидента.

"Он никогда не был подавлен голосом западных стран, напротив, он неоднократно говорил "нет” различным гегемонистским моделям поведения Запада. Из-за этого он получил международное прозвище "Мистер-Скажи-Нет", — сообщается в материале.