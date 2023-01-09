Польша создает пехотную дивизию на востоке страны. Об этом проинформировал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов," — передают его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на помощь Варшавы в спецоперации. С поддержкой Польши планируется занять ключевые позиции в западной части Украины.
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