Глава Минобороны Польши Блащак заявил о создании новой пехотной дивизии на востоке

Польша создает пехотную дивизию на востоке страны. Об этом проинформировал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия Пехоты легионов," — передают его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на помощь Варшавы в спецоперации. С поддержкой Польши планируется занять ключевые позиции в западной части Украины.