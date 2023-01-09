Политолог Веселовский: западные кураторы уже решили судьбу Зеленского

Политолог Сергей Веселовский заявил, что западные кураторы уже решили судьбу президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперт отметил, что западные лидеры уже приговорили своего украинского коллегу.

"Ему бы сейчас тихонечко сбежать и спрятаться где-нибудь в подполье, в схроне. Потому что его приговорили западные партнёры, и исполнителями приговора будут его же побратимы. Они сделают из этого большую феерическую бучу", — сказал Веселовский в беседе с изданием "Крым 24".

Ранее украинский оппозиционный музыкант Тарик Незалежко предрёк Зеленскому судьбу российского олигарха Бориса Березовского, которого обнаружили в своё время мёртвым в собственной ванной. Оппозиционер назвал украинского лидера заложником, а народ Украины — заложником заложника.