Политолог Сергей Веселовский заявил, что западные кураторы уже решили судьбу президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт отметил, что западные лидеры уже приговорили своего украинского коллегу.
"Ему бы сейчас тихонечко сбежать и спрятаться где-нибудь в подполье, в схроне. Потому что его приговорили западные партнёры, и исполнителями приговора будут его же побратимы. Они сделают из этого большую феерическую бучу", — сказал Веселовский в беседе с изданием "Крым 24".
Ранее украинский оппозиционный музыкант Тарик Незалежко предрёк Зеленскому судьбу российского олигарха Бориса Березовского, которого обнаружили в своё время мёртвым в собственной ванной. Оппозиционер назвал украинского лидера заложником, а народ Украины — заложником заложника.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.