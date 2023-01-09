Издание NetEase составило топ-5 вооружений армии РФ, которых боится Запад

Российская армия имеет вооружение, которое внушает ужас Западу. Китайское издание NetEase составило топ-5 такого оружия.

После распада Советского Союза США стали единственной сверхдержавой в мире и начали диктовать странам свои "правила игры". При этом Россия унаследовала ядерный арсенал СССР и продолжила развивать военные технологии, что привело к созданию пяти вооружений, которых боится Запад.

АПЛ проекта 955 "Борей"

Атомные субмарины проекта 955 "Борей" оснащены ядерными и баллистическими ракетами, которые способны уничтожить США.

Подводный беспилотник "Посейдон"

Этот малогабаритный дрон с атомной энергоустановкой способен нести ядерные торпеды на расстояние более 10 тысяч километров под водой. Он развивает скорость до 200 морских миль и является "страшным сном" для флота любой армии мира.

Баллистическая ракета "Сармат"

Это вооружение занимает третье место в списке, составленном китайскими экспертами. Ракета может долететь в любую точку земного шара и поразить цель.

"10 сверхмощных или 15 средних маневрирующих ядерных боеголовок, которые несет "Сармат", могут покрыть любую точку США", — отмечается в статье.

Система "Периметр" или "Мертвая рука"

Это автоматическая система, созданная в разгар Холодной войны, нанесёт агрессору ответный ядерный удар в случае атаки по России.

Бомбардировщики Ту-160

Самолёты Ту-160 обладают большой дальностью полёта и способны нести множество бомб, а том числе ядерных. По данным издания, каждый такой бомбардировщик может "превратить в ничто целый город".