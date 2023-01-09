Украинский политтехнолог Раимов: киевские политики устали от конфликта с РФ

Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что киевские политики устали от противостояния с Россией.

"Общий тренд — это некая нарастающая усталость от конфликта. Очевидно, что есть желание (украинских) политиков, будущих политиков и бизнесменов попытаться сыграть на этой усталости и выйти на политическую арену", — сказал Раимов, слова которого приводит интернет-издание "Вести.ру".

Ранее своим прогнозом относительно итогов спецоперации на Украине поделился бывший депутат Рады Илья Кива. Он уверен, что Незалежная будет разделена в итоге на три части, таким образом, что это устроит все заинтересованные стороны.