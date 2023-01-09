Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что киевские политики устали от противостояния с Россией.
"Общий тренд — это некая нарастающая усталость от конфликта. Очевидно, что есть желание (украинских) политиков, будущих политиков и бизнесменов попытаться сыграть на этой усталости и выйти на политическую арену", — сказал Раимов, слова которого приводит интернет-издание "Вести.ру".
Ранее своим прогнозом относительно итогов спецоперации на Украине поделился бывший депутат Рады Илья Кива. Он уверен, что Незалежная будет разделена в итоге на три части, таким образом, что это устроит все заинтересованные стороны.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.