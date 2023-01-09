Британская разведка передала Украине сведения о расположении российских самолётов Су-57. Это следует из сводки, опубликованной в официальном аккаунте Минобороны Британии в соцсети, пишет журналист и телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Так, на последних коммерчески доступных изображениях видны пять Су-57, расположенных на авиабазе в Ахтубинске в Астраханской области.
"По всем писаным и неписаным законам войны Великобритания фактически участвует в боевых действиях на стороне Украины", — делает вывод журналист.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.