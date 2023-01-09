Британская разведка передала Украине сведения о расположении российских самолётов Су-57

Британская разведка передала Украине сведения о расположении российских самолётов Су-57. Это следует из сводки, опубликованной в официальном аккаунте Минобороны Британии в соцсети, пишет журналист и телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Так, на последних коммерчески доступных изображениях видны пять Су-57, расположенных на авиабазе в Ахтубинске в Астраханской области.

"По всем писаным и неписаным законам войны Великобритания фактически участвует в боевых действиях на стороне Украины", — делает вывод журналист.