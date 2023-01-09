В Японии рассказали об ухудшении отношений между ВСУ и Зеленским

Отношения президент Украины Владимира Зеленского с Вооружёнными силами Украины стремительно ухудшаются, сообщает японский политолог Акихиро Матоба в статье для портале Yahoo News Japan.

Автор назвал бесполезными попытки украинского лидера выпросить у Запада больше вооружения, поскольку численность ВСУ быстро тает. Соответственно, у Украины становится меньше солдат, которые могли бы использовать западную военную технику.

"Войны не выигрывают оружием. Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать", — отмечается в материале.

По словам Матобы, Евросоюз хочет не допустить трансформации конфликта из российско-украинского в российско-натовский, поскольку в таком случае боевые действия охватят весь восток Европы.

Автор выразил сомнение, что Киеву удастся вернуть территории, которые присоединила Россия. Если Украина продолжит затягивать конфликт, то может распасться и потерять государственность, предупредил Матоба.