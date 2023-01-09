Проукраинские активисты в Риге попытались вручить повестку актëру Смольянинову

Находящемуся в Латвии актëру Артуру Смольянинову принесли повестку в украинскую армию.

Активисты движения "Stand with Ukraine" подстерегли Артура Смольянинова на улице, чтобы вручить ему повестку на фронт. Российский актёр в интервью объяснил, что хотел бы защищать Украину от агрессии ВС РФ.

По словам активистов, Смольянинов выразил полную поддержку Украине, однако брать повестку отказался. Повестка, по признанию представителей рижского движения, была поддельная. Актёра таким образом попытались проверить.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова, публично осудившего проведение спецоперации на Украине.