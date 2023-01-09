Генерал Древняк: Украина готовит новые атаки на Россию без помощи оружия НАТО

Если украинские власти рискнут нанести удары по территории России, то Киев не сможет сделать это вооружением НАТО. Об этом заявил польский генерал Томаш Древняк.

ВСУ будут вынуждены использовать оружие советского производства для атаки на российские объекты, иначе Киев подставит Североатлантический альянс, считает он.

"Внутри оружия не может быть западных компонентов. Иначе Россия скажет, что на неё напало НАТО", — заявил Древняк.

По его мнению, слова представителей киевского режима о якобы готовящимся ударам по России звучат как слова "возмездия" за обстрелы украинской инфраструктуры.

"Может быть Украина что-то и готовит", — сказал он в интервью Gazeta.