BI: Франция намерена передать Украине "убийцу танков" со странностями

Франция намерена передать Украине бронемашины AMX-10RC, основное назначение которых состоит в уничтожении танков. Однако у французской техники слишком тонкая броня, способная защитить их только от стрелкового оружия, но не от противотанковых ракет.

"При всём символизме данных поставок Киеву, ещё неизвестно, насколько полезной окажется на поле боя слабозащищённая бронемашина образца 1970-х годов", — отметил военный аналитик Майкл Пек в материале для Business Insider.

По мнению профессора Оливье Шмитта, помощь Франции в поставках AMX-10RC является "немного странной", так как бронемашины были предназначены для разведки и огневой поддержки. Однако ситуация на Украине сейчас абсолютно другая. В Киеве эту БМП называют "лёгким танком", в реальности же это шестиколёсный бронеавтомобиль, отметил Пек.