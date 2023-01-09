Российской коалиции необходимо реализовать момент решающего перевеса, иначе можно допустить образование вечной украинской "раковой опухоли". Её нужно будет удалять. Такое заявление сделал экс-офицер разведки США Скотт Риттер.
Эксперт подчеркнул, что для стабилизации ситуации на фронте ВСУ пришлось задействовать все свои резервы. РФ может увеличить численность армии ещё на 150-200 тысяч новых бойцов, которые будут обладать широким спектром целей и скорости.
"И на Украине нет никого, чтобы их остановить. Не осталось украинских армий, чтобы заступить им дорогу", — сказал Риттер.
Россия может обрушить оборону севера, а затем и юга, сломить сопротивление в Артёмовске. Это позволит дойти через Херсон до Николаева, отметил эксперт.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.