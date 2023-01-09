Скотт Риттер заявил о планах зимней кампании войск ВС РФ на Украине

Российской коалиции необходимо реализовать момент решающего перевеса, иначе можно допустить образование вечной украинской "раковой опухоли". Её нужно будет удалять. Такое заявление сделал экс-офицер разведки США Скотт Риттер.

Эксперт подчеркнул, что для стабилизации ситуации на фронте ВСУ пришлось задействовать все свои резервы. РФ может увеличить численность армии ещё на 150-200 тысяч новых бойцов, которые будут обладать широким спектром целей и скорости.

"И на Украине нет никого, чтобы их остановить. Не осталось украинских армий, чтобы заступить им дорогу", — сказал Риттер.

Россия может обрушить оборону севера, а затем и юга, сломить сопротивление в Артёмовске. Это позволит дойти через Херсон до Николаева, отметил эксперт.