19FortyFive: ВСУ проиграют без тяжёлых танков

Танковые подразделения Вооружённых сил Украины ВСУ плохо оснащены и нуждаются в новой бронетехнике, сообщает издание 19FortyFive.

По данным СМИ, Украина не сможет дать отпор российской армии без тяжёлых танков и бронемашин.

"Австралия ранее отправляла ВСУ бронемашины Bushmaster, а президент Франции Эммануэль Макрон обещал отправить боевые бронированные машины AMX-10 RC. Однако эта техника — "лёгкие танки"", — отмечается в материале.

Украинской армии нужны тяжёлые танки, например, американские M1 Abrams или немецкие Leopard-2. Без них ВСУ будет трудно противостоять российским танковым подразделениям. Страны Запада пока не торопятся поставлять Киеву тяжелую и дорогостоящую бронетехнику, потому что сами нуждаются в ней.