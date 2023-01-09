Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что немецкие власти, которые отказываются разговаривать о репарациях, будут стыдиться своего поведения.
"Мы имеем дело с высокомерием", — добавил дипломат в эфире Польского радио.
Вместе с этим заместитель руководителя внешнеполитического ведомства предупредил Берлин, что его имидж серьёзно пострадает. Как отметил Яблоньский, Варшава не перестанет обсуждать тему выплат.
"Для Германии это будет большой проблемой", — заключил чиновник.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в недружественной политике.
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