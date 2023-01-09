Власти Польши предупредили Германию о "большой проблеме" из-за отказа обсуждать репарации

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что немецкие власти, которые отказываются разговаривать о репарациях, будут стыдиться своего поведения.

"Мы имеем дело с высокомерием", — добавил дипломат в эфире Польского радио.

Вместе с этим заместитель руководителя внешнеполитического ведомства предупредил Берлин, что его имидж серьёзно пострадает. Как отметил Яблоньский, Варшава не перестанет обсуждать тему выплат.

"Для Германии это будет большой проблемой", — заключил чиновник.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в недружественной политике.