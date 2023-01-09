Профессор Мартынов о захвате здания конгресса Бразилии: "Страна расколота пополам"

Результаты прошедших в Бразилии выборов говорят о политическом расколе страны на два лагеря. Такое мнение выразил завкафедрой международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Борис Мартынов, комментируя в интервью Pravda.Ru захват здания бразильского конгресса во время бунта.

По его словам, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару проигнорировал традицию и до сих пор не передал свои полномочия новому руководителю государства Луле да Сильве.

"Страна расколота примерно пополам. Эти события в чём-то напоминают то, что произошло год назад в Вашингтоне. Там был штурм американского Капитолия, здесь — штурм Национального конгресса. Но я выступаю за то, чтобы подождать и посмотреть, как будут развиваться события", — сказал Мартынов.

Он напомнил, что Лула да Сильва планирует расследовать, кто стоит за демонстрантами. Эксперт убеждён: протесты были проплачены, ведь "бунтарей" нужно было подвозить и размещать. При этом профессор добавил, что новый президент Бразилии пришёл к власти законным путём.

"Скорее всего, это был какой-то заговор. А какие силы приложили руку? США, наверное, как-то могут быть причастны. Но в основном внутриполитические силы заинтересованы в этом", — считает собеседник издания.

Мартынов назвал Лулу да Сильву "опытным политиком", который уже дважды был президентом Бразилии.

Ранее портал G1 сообщил о вторжении радикальных сторонников Болсонару в здание Нацконгресса после столкновения с полицейскими. В это время Лула да Сильва находился в Сан-Паулу с рабочим визитом.