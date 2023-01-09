Если украинский конфликт не закончится в 2023 году, обстоятельства будут складываться в пользу России. Об этом сообщается в материале американского издания The Washington Post.
Военной помощи США хватит на только на год, но дальше все ставки будут сняты, заявили эксперты. Успешным манёврам украинской армии в 2022 году поспособствовали некоторые ошибки ВС РФ. Однако теперь Россия не допустит этого, отметили аналитики.
"Если в наступающем году линии фронта существенно не сместятся, дальнейший путь станет более мрачным. Если Путин сможет превратить это в многолетний конфликт на истощение, он, вероятно, сможет пересидеть Украину", — подчеркивается в материале.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.