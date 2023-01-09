Депутат Белик: Киев искажает реальность, говоря о "бегстве" России из Крыма

Представители киевского режима искажают реальность, заявляя о том, что Россия якобы готова оставить Крымский полуостров. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, в действительности всё обстоит совершенно по-другому, ведь в период новогодних праздников многие граждане РФ сделали выбор в пользу отдыха в Крыму. Как отметил парламентарий, сторонники режима украинского президента Владимира Зеленского пытаются соревноваться в остроумии и оскорблении россиян, поэтому выступают с пропагандистскими и иллюзорными заявлениями.

"История показала, что Крым неотделим от РФ, а вот те, кто в этом сомневался, исчезли и забыты", — уточнил Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия покинет Крым, если полуостров перейдёт под "тотальный огневой контроль" Киева.

"Россияне же будут понимать, что надо бежать", — подчеркнул он.