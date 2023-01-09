CBS: сенатор Кинг заявил о превращении конфликта на Украине в "окопную войну"

Украинский конфликт начал превращаться в "окопную войну". Об этом заявил американский сенатор Ангус Кинг.

"Это почти как в Первую мировую войну. Это ужасно", — указал политик в интервью телеканалу CBS.

Кинг считает, что бронированные машины пехоты (БМП), которые будут направлены в Киев, должны помочь украинской армии изменить ход боевых действий на востоке страны.

По мнению сенатора, не менее важным является решение Вашингтона поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как энергетические объекты Незалежной оказались беззащитными перед ракетными ударами со стороны России.

"Было бы катастрофой прекратить помощь Украине на данном этапе", — заявил Кинг.