Эксперты по внешней политике, которые прошли опрос Атлантического совета США, считают маловероятным прямое столкновение России и НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявили в британском издании Financial Times, ссылаясь на данные опроса.
23 процента аналитиков сообщили о возможном начале войны Москвы и Североатлантического в ближайшие 10 лет. 61 процент опрошенных эту вероятность отрицают. Кроме того, 14 процентов респондентов убеждены, что прямого столкновения России и НАТО не будет совсем.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.