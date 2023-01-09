FT: 61% экспертов отрицают вероятность войны между Россией и НАТО в ближайшие 10 лет

Эксперты по внешней политике, которые прошли опрос Атлантического совета США, считают маловероятным прямое столкновение России и НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявили в британском издании Financial Times, ссылаясь на данные опроса.

23 процента аналитиков сообщили о возможном начале войны Москвы и Североатлантического в ближайшие 10 лет. 61 процент опрошенных эту вероятность отрицают. Кроме того, 14 процентов респондентов убеждены, что прямого столкновения России и НАТО не будет совсем.