Бавырин: избрание Маккарти на новый пост является плохой новостью для Украины

Избрание на пост спикера Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти многих подтолкнуло к шуткам про "новый маккартизм". Обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин рассказал об этом.

Он считает, что назначение Маккарти на новый пост не является хорошей новостью для Украины, поскольку в рамках "нового маккартизма" Соединённые Штаты могут уменьшить объёмы военной помощи ВСУ. Это связано с тем, что слово Палаты представителей часто становится решающим в финансовых вопросах. Маккарти уже заявлял о сокращении расходной части бюджета США на 2023 год на 130 млрд долларов.

"На сокращение бюджетных денег на проекты Минобороны США в сфере оснащения своих войск у республиканцев рука не поднимается, а вот ВСУ в этой истории — первый кандидат на сокращение", — отметил Бавырин.