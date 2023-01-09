Избрание на пост спикера Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти многих подтолкнуло к шуткам про "новый маккартизм". Обозреватель РИА Новости Дмитрий Бавырин рассказал об этом.
Он считает, что назначение Маккарти на новый пост не является хорошей новостью для Украины, поскольку в рамках "нового маккартизма" Соединённые Штаты могут уменьшить объёмы военной помощи ВСУ. Это связано с тем, что слово Палаты представителей часто становится решающим в финансовых вопросах. Маккарти уже заявлял о сокращении расходной части бюджета США на 2023 год на 130 млрд долларов.
"На сокращение бюджетных денег на проекты Минобороны США в сфере оснащения своих войск у республиканцев рука не поднимается, а вот ВСУ в этой истории — первый кандидат на сокращение", — отметил Бавырин.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.