Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмидт выступила против исключения России из ОБСЕ. По мнению генсека, необязательно "любезничать" за общим столом для сохранения дипломатических контактов.

Ранее "выгнать" российскую сторону из ОБСЕ призывали в Киеве.

"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ, — цитирует Шмидт немецкая пресса. — ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом".

Она подчеркнула, что целесообразней, если Россия останется в организации, тем самым сохраняя дипломатические каналы, которые понадобятся организации.