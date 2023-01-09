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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Мир

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмидт выступила против исключения России из ОБСЕ. По мнению генсека, необязательно "любезничать" за общим столом для сохранения дипломатических контактов.

Ранее "выгнать" российскую сторону из ОБСЕ призывали в Киеве.

"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ, — цитирует Шмидт немецкая пресса. — ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом".

Она подчеркнула, что целесообразней, если Россия останется в организации, тем самым сохраняя дипломатические каналы, которые понадобятся организации.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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