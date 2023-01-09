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Автор TAC Карпентер назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского

Мир

На Западе существует популярный миф про Украину со "свободолюбивой демократией", но на деле киевский режим всё чаще демонстрирует авторитарное поведение. Однако США и Европа игнорируют позицию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил американский аналитик Тед Гален Карпентер.  

Автор TAC Карпентер назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского

Он подчеркнул, что истинные демократы не закрывают церкви, не сажают в тюрьму противников правящего режима и не публикуют "чёрные списки" критиков.

"Однако украинское правительство совершило не одно или два, а все эти нарушения", — заявил автор издания The American Conservative (TAC).

Более того, Запад закрывает глаза на нацистскую идеологию, которая распространяется на Украине. В скором времени Зеленский покажет своё истинное лицо, а западные страны будут вынуждены столкнуться с суровой реальностью, где Украина совсем не демократическое государство, сделал вывод Карпентер.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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