Автор TAC Карпентер назвал Украину ложной демократией из-за политики Зеленского

На Западе существует популярный миф про Украину со "свободолюбивой демократией", но на деле киевский режим всё чаще демонстрирует авторитарное поведение. Однако США и Европа игнорируют позицию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил американский аналитик Тед Гален Карпентер.

Он подчеркнул, что истинные демократы не закрывают церкви, не сажают в тюрьму противников правящего режима и не публикуют "чёрные списки" критиков.

"Однако украинское правительство совершило не одно или два, а все эти нарушения", — заявил автор издания The American Conservative (TAC).

Более того, Запад закрывает глаза на нацистскую идеологию, которая распространяется на Украине. В скором времени Зеленский покажет своё истинное лицо, а западные страны будут вынуждены столкнуться с суровой реальностью, где Украина совсем не демократическое государство, сделал вывод Карпентер.