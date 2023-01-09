Швеция выполнила часть требований Турции в контексте вступления в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, Анкара продолжает блокировать инициативу Стокгольма.
Как подчеркнул премьер, турецкие власти требуют "слишком много".
"Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали, но в то же время требует то, что мы не можем и не хотим дать", — заявил шведский политик в контексте требования Анкары выдать подозреваемых в терроризме, передаёт wpolityce.pl.
Как пояснил политик, он не сомневается в том, что Турция в конечном итоге согласует заявку Стокгольма в НАТО, но когда это произойдёт, "неизвестно".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.