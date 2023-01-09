Премьер Швеции про вступление в НАТО: Турция требует того, чего мы не можем и не хотим дать

Швеция выполнила часть требований Турции в контексте вступления в Североатлантический альянс, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, Анкара продолжает блокировать инициативу Стокгольма.

Как подчеркнул премьер, турецкие власти требуют "слишком много".

"Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали, но в то же время требует то, что мы не можем и не хотим дать", — заявил шведский политик в контексте требования Анкары выдать подозреваемых в терроризме, передаёт wpolityce.pl.

Как пояснил политик, он не сомневается в том, что Турция в конечном итоге согласует заявку Стокгольма в НАТО, но когда это произойдёт, "неизвестно".